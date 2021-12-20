Населення України може зменшитися вдвічі

18:06 16 липень Київ, Україна

Щорічно чисельність населення України зменшується на 250 тисяч чоловік. Вчені провели дослідження і спрогнозували, що кількість українців до 2100 року скоротиться до 17,5 мільйона.

За даними дослідження міжнародної групи вчених, опублікованому в медичному журналі Lancet.

"Очікується, що в 23 країнах, включаючи Японію, Таїланд, Іспанію та Україну, чисельність населення скоротиться на 50% і більше", - йдеться в дослідженні.

Так, згідно з показниками, в Україні до кінця 21-го століття чисельність населення може знизитися з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона осіб.



Згідно з прогнозом вчених, одночасно чисельність населення світу виросте до 9,73 мільярда до 2064 року, а до кінця століття знизиться до 8,79 мільярда.



Згідно з результатами оцінки чисельності населення України, представлених на початку року, чисельність фактичного населення України становить 37 289 000 чоловік.