Населення України може зменшитися вдвічі

Щорічно чисельність населення України зменшується на 250 тисяч чоловік. Вчені провели дослідження і спрогнозували, що кількість українців до 2100 року скоротиться до 17,5 мільйона.
За даними дослідження міжнародної групи вчених, опублікованому в медичному журналі Lancet.
За даними дослідження міжнародної групи вчених, опублікованому в медичному журналі Lancet.
Так, згідно з показниками, в Україні до кінця 21-го століття чисельність населення може знизитися з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона осіб.
Згідно з прогнозом вчених, одночасно чисельність населення світу виросте до 9,73 мільярда до 2064 року, а до кінця століття знизиться до 8,79 мільярда.
Згідно з результатами оцінки чисельності населення України, представлених на початку року, чисельність фактичного населення України становить 37 289 000 чоловік.
Згідно з прогнозом вчених, одночасно чисельність населення світу виросте до 9,73 мільярда до 2064 року, а до кінця століття знизиться до 8,79 мільярда.
Згідно з результатами оцінки чисельності населення України, представлених на початку року, чисельність фактичного населення України становить 37 289 000 чоловік.
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