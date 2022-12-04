Населення двох районів Харкова залишилося без тепла через аварію на тепломережі

У Харкові сталася аварія на тепломережі. В результаті Немишлянський та Індустріальний райони міста залишилися без опалення. Про це у суботу, 3 грудня, повідомляє КП Харківські теплові мережі.
Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги.
Повідомляється, що 95 магістраль - одна із найстаріших теплових артерій міста, що несе велике навантаження щодо транспортування тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтної кампанії.
Під тимчасове відключення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста, обмежені наступними вулицями:
- вул. Рибалка;
- вул. Філіпова;
- вул. Багратіона;
- проспект Олександрівський;
- проспект Героїв Харків;
- вул. Ощепкова;
- вул. Ак. Підгірного;
- пров. Снігурівський;
- вул. Танкопія;
- вул. Харківських дивізій;
- бул. Б. Хмельницького;
- вул. Северина Потоцького.
Раніше повідомлялося, що енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої ракетної атаки росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі