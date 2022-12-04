Населення двох районів Харкова залишилося без тепла через аварію на тепломережі

09:43 04 грудня Київ, Україна

У Харкові сталася аварія на тепломережі. В результаті Немишлянський та Індустріальний райони міста залишилися без опалення. Про це у суботу, 3 грудня, повідомляє КП Харківські теплові мережі.

"Дефект на тепломагістралі великого діаметру. Працівникам КП Харківські теплові мережі довелося оперативно відключити 11 теплорозподільчих станцій та частково злити комунікації будинків по бульвару Юр'єва, щоб запобігти розморожуванню системи", - пояснили комунальники.

Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги.

"Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду. Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло відразу після усунення дефекту на трубі", - додали в компанії.

Повідомляється, що 95 магістраль - одна із найстаріших теплових артерій міста, що несе велике навантаження щодо транспортування тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтної кампанії.

Під тимчасове відключення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста, обмежені наступними вулицями:

вул. Рибалка;

вул. Філіпова;

вул. Багратіона;

проспект Олександрівський;

проспект Героїв Харків;

вул. Ощепкова;

вул. Ак. Підгірного;

пров. Снігурівський;

вул. Танкопія;

вул. Харківських дивізій;

бул. Б. Хмельницького;

вул. Северина Потоцького.

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