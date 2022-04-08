Населення Бучі зараз майже вдесятеро менше, ніж було до війни

20:04 05 квітня Київ, Україна

Після звільнення Бучі від російських окупантів там залишилося лише 3700 людей. У 2021 році населення Бучі оцінювалося приблизно у 30 тисяч людей.

Тим, хто евакуювався з Бучі, поки не радять повертатися до міста – продовжуються роботи з розмінування.

«Це відбувається за такою послідовністю. Розмінування сьогодні ви бачите приклади вибухонебезпечних предметів, які знаходять щодня тисячами. Потім робота з тілами загиблих, фіксація правопорушень, військових злочинів, скоєних армією рф. І лише після цього сюди можуть починати повертатись місцеві жителі», – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Денис Монастирський також зазначив, що лише за вчорашній день рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.