Порушника карантину виправдали з формальних причин

12:24 21 липень Київ, Україна

У Дніпровському райсуді Києва винесено виправдувальний вирок відносно скандально відомого порушника карантинних правил Валентина Бурьянова.

Дніпровський районний суд Києва 20 липня виніс виправдувальний вирок у справі про порушення карантинних правил. Про це повідомив виступив в ролі підсудного Валентин Бур'янов.

Справа Бурьянова набула широкого розголосу в засобах масової інформації. 6 квітня 2020 року в Гідропарку правоохоронці затримали Бурьянова, який переплив канал, щоб проникнути на спортивний майданчик, доступ до якої був перекритий.

Бур'янову інкримінувалося порушення карантинних обмежень. Однак суддя визнав, що протокол складений невірно. У ньому не було вказано ні свідки правопорушення, ні поняті, не було підписів і не вказано, якої шкоди завдала правопорушник.

На підставі того, що протокол складений невірно суд не визнав за можливе застосувати покарання до підсудного.

До суду Валентин Бур'янов прибув верхи на коні. Пресі він пояснив, що таким чином хотів підкреслити середньовічне ставлення до закону і прав людини в Україні.