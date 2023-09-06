Порушення прав та свобод у Нацзаповіднику "Києво-Печерська Лавра": Омбудсмен проводить розслідування

11:42 05 вересня Київ, Україна

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про можливі порушення прав та свобод людини, про які заявлено у зверненні адвоката, який діє на користь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічого монастиря Української Православної Церкви.



Йдеться про обмеження права на свободу пересування, права на життя, а також катування голодом на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

"Щоб з'ясувати обставини, ми відкрили провадження за фактом поданої заяви та направили запити до низки органів державної влади. Крім того, представник з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов здійснив моніторинговий візит до національного заповідника, зокрема до корпусів №57 та №58, про які йдеться у заяві адвоката", - написав Лубінець.

Спільно з іншими працівниками Секретаріату Спасов провів огляд корпусів, умови перебування в них, а також провів опитування з метою з'ясування підстав та скарг. Також моніторингова група поспілкувалася з керівництвом Національного заповідника та представниками Нацполу.

"За результатами візиту ми підготуємо звіт. В той самий час прошу утриматися представників заявника, а також інші сторони провадження від провокаційних та хибних заяв про діяльність Офісу Омбудсмена!", - сказав Лубінець.