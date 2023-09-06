Порушення прав та свобод у Нацзаповіднику "Києво-Печерська Лавра": Омбудсмен проводить розслідування

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про можливі порушення прав та свобод людини, про які заявлено у зверненні адвоката, який діє на користь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічого монастиря Української Православної Церкви.
Йдеться про обмеження права на свободу пересування, права на життя, а також катування голодом на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
Спільно з іншими працівниками Секретаріату Спасов провів огляд корпусів, умови перебування в них, а також провів опитування з метою з'ясування підстав та скарг. Також моніторингова група поспілкувалася з керівництвом Національного заповідника та представниками Нацполу.
Лубінець наголосив, що комплекс споруд Києво-Печерської Лаври є державною власністю, а його розпорядником є Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра». Крім того, 10 серпня цього року Господарський суд міста Київ задовольнив позовні вимоги Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» та зобов’язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру Чоловічий монастир Української Православної Церкви усунути перешкоди у користуванні майном. За відомою інформацією, мешканці монастиря та паломники відмовилися залишати корпуси №57 та №58.
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