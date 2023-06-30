Народу України присудили німецьку премію за мир та права людини

16:08 30 червня Київ, Україна





Премію імені Лева Копелєва у 2023 році присуджено українському народу. Від його імені нагороду отримають Віталій та Володимир Клички, парамедик Юлія Премію імені Лева Копелєва за мир та права людини у 2023 році присудили народу України, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Фонд Лева Копелєва.Премію імені Лева Копелєва у 2023 році присуджено українському народу. Від його імені нагороду отримають Віталій та Володимир Клички, парамедик Юлія "Тайра" Паєвська та Харківська правозахисна група. Церемонія вручення нагороди відбудеться 22 жовтня у Кельні.

"Брати Клички борються в Україні проти путінської армії. Юлія Паєвська допомагала пораненим та рятувала життя під час облоги Маріуполя. Харківська правозахисна група надає підтримку внутрішнім біженцям та збирає факти та свідчення про військові злочини", - зазначили у фонді.

Правозахисник Лев Копелєв народився та виріс у столиці України, Києві, та присвятив життя боротьбі за мир та права людини. Громадська організація Форум Лева Копелєва була заснована після смерті Копелєва його численними друзями та соратниками у 1998 році. Метою організації є продовження боротьби Лева Копелєва за гуманність, мир та права людини на основі принципу "від людини до людини, від народу до народу".