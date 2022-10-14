Народний топ: названо найвидатніших українців усіх часів

12:27 14 жовтня Київ, Україна

Соціологи з'ясували, кого українці вважають визначними особами своєї країни всіх часів. Лідером рейтингу Народний ТОП став Тарас Шевченко (63,9%).

До першої п'ятірки видатних українців увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).



До десятки Народного ТОПу потрапили Михайло Грушевський (11,6%), Іван Франко (10,1%), Іван Мазепа (8,8%), В'ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).



Другу десятку склали Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усік (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).



Третю – Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Відкрите опитування провела соціологічна група Рейтинг.