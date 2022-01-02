Наркоманський День Народження Мадонни

Співачка Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала свій 62 День Народження, виклала скандальні фото в своєму Instagram. На своєму «бьоздей паті» вона на всю курила марихуану і демостріровала на фото цілі тарілки з травою.

Свято зірка влаштувала на Ямайці, де відпочивала зі своїми друзями. Для вечірки співачка обрала білу вишите плаття в підлогу, різнокольорові намиста, об'ємний браслет і легкий макіяж.

На одному з роликів артистка показала, як готуватися до свята, сидячи на підлозі у ванній і замотуючи бинтом ступню.

Потім зірка змінила вбрання на блакитне плаття з квітковим принтом і знялася зі своїм коханим, танцюристом Ахламаліком Вільямсом. Також співачка позувала з тарілкою марихуани і самокруткою в роті.