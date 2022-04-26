Напутня промова президента українським олімпійцям. ВІДЕО

15:38 23 липня Київ, Україна

Сьогодні, 23 липня, в Токіо стартували літні Олімпійські ігри, в зв'язку з цим Володимир Зеленський передав відеопривітання українським спортсменам з напутніми словами.



Він зазначив, що завдяки олімпійським спортсменам синьо-жовтий прапор піднімали в різних куточках планети під "Ще не вмерла Україна...".



Зеленський також зазначив, що хоча Олімпіада відбудеться при порожніх трибунах, вона не матиме порожніх сердець, оскільки серця українців будуть сповнені підтримки і віри в перемогу своїх олімпійців.



"Подаруйте нам те, що дорожче золота, срібла і бронзи - це емоції від перемоги, гордість за те, що ми - українці!", - закликав Зеленський, побажавши спортсменам повернутися без травм.