Напрямки гуманітарних коридорів на 18 березня

1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
📌 Рух коридором приватного автотранспорту.
📌 Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.
📌 Продовжується рух бензовозу для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.
📌 Тим, хто йде пішки, організовано допомогу у м. Мангуш.
2. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом із автобусами.
3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава
📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.
4. Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.
5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Із Сум евакуація на приватному автотранспорті.
📌 З Лохвиці буде відправлено автобуси для евакуації.
📌 Рух коридором приватного автотранспорту.
📌 Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.
📌 Продовжується рух бензовозу для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.
📌 Тим, хто йде пішки, організовано допомогу у м. Мангуш.
2. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом із автобусами.
3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава
📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.
4. Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.
5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Із Сум евакуація на приватному автотранспорті.
📌 З Лохвиці буде відправлено автобуси для евакуації.
6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
📌 Рух на приватному транспорті в колоні автобусів.
7. Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
📌 Рух на приватному транспорті в колоні автобусів.
‼️ Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) з Харкова та Слов'янська до Балаклії та Ізюму Харківської області.
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