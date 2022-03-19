Напрямки гуманітарних коридорів на 18 березня

09:52 18 березня Київ, Україна

1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя



📌 Рух коридором приватного автотранспорту.



📌 Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.



📌 Продовжується рух бензовозу для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.



📌 Тим, хто йде пішки, організовано допомогу у м. Мангуш.



2. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



📌 Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом із автобусами.



3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава



📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.



4. Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.



5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



📌 Із Сум евакуація на приватному автотранспорті.



📌 З Лохвиці буде відправлено автобуси для евакуації.



6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



📌 Рух на приватному транспорті в колоні автобусів.



7. Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



📌 Рух на приватному транспорті в колоні автобусів.



‼️ Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) з Харкова та Слов'янська до Балаклії та Ізюму Харківської області.