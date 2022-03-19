Напрямки гуманітарних коридорів на 18 березня

09:52 18 березня Київ, Україна

1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

📌 Рух коридором приватного автотранспорту.

📌 Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.

📌 Продовжується рух бензовозу для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.

📌 Тим, хто йде пішки, організовано допомогу у м. Мангуш.

2. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

📌 Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом із автобусами.

3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава

📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.

4. Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

📌 Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом із автобусами.

5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

📌 Із Сум евакуація на приватному автотранспорті.

📌 З Лохвиці буде відправлено автобуси для евакуації.

6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

📌 Рух на приватному транспорті в колоні автобусів.

7. Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

📌 Рух на приватному транспорті в колоні автобусів.

‼️ Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) з Харкова та Слов'янська до Балаклії та Ізюму Харківської області.