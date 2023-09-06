НАЗК запустило Єдиний портал для повідомлень про корупцію

12:18 06 вересня Київ, Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.



Про це повідомила пресслужба НАЗК.



Як пояснили в НАЗК, портал - це один із інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачають закон "Про запобігання корупції" та Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки.

"Єдиний портал повідомлень викривачів – це внутрішній канал повідомлення, який економить бюджет усіх інститутів та організацій на розробку власного механізму", – розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, ефективне функціонування Порталу є частиною вимог щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Таким чином, виконано їхні рекомендації та інтегровано досвід інших успішних держав щодо побудови взаємодії з викривачами. Слід зазначити, що підключення організацій до Порталу відбуватиметься згідно з графіком черговості підключення, затвердженого НАЗК", - додав чиновник.