НАЗК запустило Єдиний портал для повідомлень про корупцію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
Як пояснили в НАЗК, портал - це один із інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачають закон "Про запобігання корупції" та Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки.
За його словами, ефективне функціонування Порталу є частиною вимог щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Якщо будь-яка установа поки не підключена до порталу, про корупцію там можна повідомити іншими доступними каналами, зазначив Новіков.
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