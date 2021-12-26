НАН України: смертність від коронавірусу знаходиться в завершальній фазі плато

Двотижневий прогноз НАН України обіцяє через один-два тижні помітний спад захворюваності на коронавірус в Україні.
Дана інформація з'явилася на сайті НАН України в середу, 21 квітня.
Зараз середня кількість нових виявлень - 12743 особи в день.
В НАН також очікують зниження смертності від коронавірусу.
В НАН також очікують зниження смертності від коронавірусу.
"Очікується зниження смертності найближчими днями", - повідомили в НАН.
Вчені відзначають, що смертність від коронавірусу зараз знаходиться в завершальній фазі плато.
Вчені відзначають, що смертність від коронавірусу зараз знаходиться в завершальній фазі плато.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі