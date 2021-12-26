НАН України: смертність від коронавірусу знаходиться в завершальній фазі плато

10:22 21 квітень Київ, Україна

Двотижневий прогноз НАН України обіцяє через один-два тижні помітний спад захворюваності на коронавірус в Україні.

Дана інформація з'явилася на сайті НАН України в середу, 21 квітня.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків буде дорівнювати 10529 (Prophet) і 12369 (SEIR-U) протягом тижня 21-27 квітня 2021 року і 11122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня - 4 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зараз середня кількість нових виявлень - 12743 особи в день.



В НАН також очікують зниження смертності від коронавірусу.

"Очікується зниження смертності найближчими днями", - повідомили в НАН.



Вчені відзначають, що смертність від коронавірусу зараз знаходиться в завершальній фазі плато.