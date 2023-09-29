Податкова служба запустила мобільний додаток

17:55 28 вересня Київ, Україна

З 28 вересня Державна податкова служба України створила мобільний додаток "Моя податкова". Його можна завантажити на Android та iOS.



Про це ДПСУ повідомила у своєму Facebook.



У додатку три розділи.



У розділі "Мої дані" програми можна буде отримати таку інформацію:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

об'єкти оподаткування;

обов'язок сплатити суму фінансового зобов'язання (ППР);

стан розрахунків із бюджетом

У розділі "Послуги" :

направлення запиту отримання відомостей про суми сплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан та доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" :

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми сплачених доходів та утриманих податків;

інформація з Державного реєстру фізичних осіб про джерела/суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.