Податкова служба запустила мобільний додаток

З 28 вересня Державна податкова служба України створила мобільний додаток "Моя податкова". Його можна завантажити на Android та iOS.
Про це ДПСУ повідомила у своєму Facebook.
У додатку три розділи.
У розділі "Мої дані" програми можна буде отримати таку інформацію:
Про це ДПСУ повідомила у своєму Facebook.
У додатку три розділи.
У розділі "Мої дані" програми можна буде отримати таку інформацію:
- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- об'єкти оподаткування;
- обов'язок сплатити суму фінансового зобов'язання (ППР);
- стан розрахунків із бюджетом
У розділі "Послуги" :
- направлення запиту отримання відомостей про суми сплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан та доходи (податкова знижка).
У розділі "Повідомлення" :
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми сплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з Державного реєстру фізичних осіб про джерела/суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
Розробники закликають людей тестувати новий додаток та повідомляти про будь-які несправності, а також пропонувати можливі покращення. Мобільний додаток доповнюватимуть новим функціоналом відповідно до потреб платників податків. Скарги та пропозиції можна надсилати електронною поштою: [email protected] або за телефоном: 0 800 501 007.
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