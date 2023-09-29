Податкова служба запустила мобільний додаток

17:55 28 вересня Київ, Україна

З 28 вересня Державна податкова служба України створила мобільний додаток "Моя податкова". Його можна завантажити на Android та iOS.

Про це ДПСУ повідомила у своєму Facebook.

У додатку три розділи.

У розділі "Мої дані" програми можна буде отримати таку інформацію:
  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
  • об'єкти оподаткування;
  • обов'язок сплатити суму фінансового зобов'язання (ППР);
  • стан розрахунків із бюджетом
У розділі "Послуги" :
  • направлення запиту отримання відомостей про суми сплачених доходів;
  • подання Податкової декларації про майновий стан та доходи (податкова знижка).
У розділі "Повідомлення" :
  • квитанції;
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми сплачених доходів та утриманих податків;
  • інформація з Державного реєстру фізичних осіб про джерела/суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
  • листи контролюючого органу.
Розробники закликають людей тестувати новий додаток та повідомляти про будь-які несправності, а також пропонувати можливі покращення. Мобільний додаток доповнюватимуть новим функціоналом відповідно до потреб платників податків. Скарги та пропозиції можна надсилати електронною поштою: [email protected] або за телефоном: 0 800 501 007.