Знайдено тіло зниклої в Туреччині української альпіністки

08:32 29 травень Київ, Україна

Альпіністка з Одеси Яна Кривошея збиралася повернутися з Туреччини в Україну 10 травня, був заздалегідь куплений квиток на зворотний рейс. Але 4 травня зв'язок з Яною зник.

Майже три тижні тривали пошуки зниклої в турецьких горах української альпіністки. Одеситку Яну Кривошею вдалося знайти 28 травня, але, на жаль, вже мертвою. Тіло загиблої альпіністки було виявлено біля гори Геіксіврісі. Про це в п'ятницю, 28 травня, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Український портал Туреччини.

За попередньою версією, дівчина загинула, зірвавшись зі скелі.

"Протягом кількох тижнів Яну шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських. Проте тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тіло загиблої альпіністки була знято зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії. Його доставили в Інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Відомо, що останній раз телефон Яни був в мережі 4 травня в районі міста Манавгат. Під час пошуків дівчини, в горах в районі Анталії рятувальникам вдалося знайти намет Яни: частина її речей була на місці, але були відсутні два рюкзаки.

Пошуково-рятувальну операцію місцева влада розгорнула і в самому місті Манавгат, оскільки силовики розглядали версію, що українська альпіністка Яна Кривошея могла зникнути не в горах, а саме в населеному пункті.

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