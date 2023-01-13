16:35 13 січня Київ, Україна

На грудень 2022 року українці висловлюють найбільшу довіру Збройним силам. За останній рік рівень довіри збільшився з 72 до 96%.



Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним Інститутом соціології (КМІС).

"Найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні сили, і за останній рік (між груднем 2021 та груднем 2022 року) рівень довіри зріс з 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри ЗСУ (тобто різниця між часткою довіряючих та часткою тих, хто не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 року було +60%)", - зазначають дослідники.

Крім того, 84% українців довіряють президенту, тоді як ще у грудні 2021 року цей показник становив 27%. Щодо волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.



Також українці стали більше довіряти Службі безпеки та Національній поліції. Зріс рівень довіри і до Кабміну, і до Верховної Ради.

"Простежується значне покращення довіри до двох інших силових структур у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції - з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%) Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). Щодо парламенту, хоча загалом показники довіри не високі, але також має місце значне зростання довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс із -56% до +2%", - зазначили соціологи.

Крім того, жителі України висловлюють більшу довіру до українських засобів масової інформації, ніж у 2021 році.