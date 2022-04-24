Нафтогаз: за газ у грудні платимо за листопадовими тарифами

11:10 26 листопада Київ, Україна

Тепла погода, незмінні гуртові ціни на закупівлю газу дозволять зберегти грудневі тарифи на газ на рівні листопада, про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз України".

"Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон'юнктура, досить тепла погода і той факт, що гуртова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось говорить, що дорого імпортувати - вони просто максимізують прибуток", - йдеться в повідомленні.



Ціна в грудні залишиться на рівні листопада і складе:



6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Місячний".



6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Річний".