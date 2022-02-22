"Нафтогаз" визначився з ціною на жовтень

05:33 30 вересень Київ, Україна





Також в НАК "Нафтогаз" нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і ціна доставлення палива. Відповідно, чим довша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.



4 гривні 70 копійок в пакеті "Місячний" і 5 гривень 24 копійки в тарифі "Річний". У жовтні ціна за кубометр газу залишається без змін для побутових споживачів. Про це сьогодні повідомили в "Нафтогазі". У компанії вважають, що сьогоднішня ситуація на ринку дозволяє зберігати вартість газу такою. У жовтні "Нафтогаз" продовжить формувати ціни, спираючись на ринок. Також в найбільшому постачальнику нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і вартість постачання палива. Відповідно, чим довша ваша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива. НАК "Нафтогаз" вважає, що нинішня ситуація на ринку дозволяє зберігати вартість газу незмінною. Саме тому в жовтні "Нафтогаз" продовжить формувати ціни, спираючись на ринок.Також в НАК "Нафтогаз" нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і ціна доставлення палива. Відповідно, чим довша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.4 гривні 70 копійок в пакеті "Місячний" і 5 гривень 24 копійки в тарифі "Річний". У жовтні ціна за кубометр газу залишається без змін для побутових споживачів. Про це сьогодні повідомили в "Нафтогазі". У компанії вважають, що сьогоднішня ситуація на ринку дозволяє зберігати вартість газу такою. У жовтні "Нафтогаз" продовжить формувати ціни, спираючись на ринок. Також в найбільшому постачальнику нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і вартість постачання палива. Відповідно, чим довша ваша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.



В Україні запрацював ринок газу. З 1 серпня почали діяти нові ринкові умови у сфері газопостачання для населення. Тепер кожен громадянин може змінити компанію, яка постачає газ в його будинок. Тому вибір є.