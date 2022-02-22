"Нафтогаз" визначився з ціною на жовтень

НАК "Нафтогаз" вважає, що нинішня ситуація на ринку дозволяє зберігати вартість газу незмінною. Саме тому в жовтні "Нафтогаз" продовжить формувати ціни, спираючись на ринок.
Також в НАК "Нафтогаз" нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і ціна доставлення палива. Відповідно, чим довша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.
4 гривні 70 копійок в пакеті "Місячний" і 5 гривень 24 копійки в тарифі "Річний". У жовтні ціна за кубометр газу залишається без змін для побутових споживачів. Про це сьогодні повідомили в "Нафтогазі". У компанії вважають, що сьогоднішня ситуація на ринку дозволяє зберігати вартість газу такою. У жовтні "Нафтогаз" продовжить формувати ціни, спираючись на ринок. Також в найбільшому постачальнику нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і вартість постачання палива. Відповідно, чим довша ваша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.
Також в НАК "Нафтогаз" нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і ціна доставлення палива. Відповідно, чим довша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.
4 гривні 70 копійок в пакеті "Місячний" і 5 гривень 24 копійки в тарифі "Річний". У жовтні ціна за кубометр газу залишається без змін для побутових споживачів. Про це сьогодні повідомили в "Нафтогазі". У компанії вважають, що сьогоднішня ситуація на ринку дозволяє зберігати вартість газу такою. У жовтні "Нафтогаз" продовжить формувати ціни, спираючись на ринок. Також в найбільшому постачальнику нагадують, що на остаточну вартість газу впливає і вартість постачання палива. Відповідно, чим довша ваша труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.
В Україні запрацював ринок газу. З 1 серпня почали діяти нові ринкові умови у сфері газопостачання для населення. Тепер кожен громадянин може змінити компанію, яка постачає газ в його будинок. Тому вибір є.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі