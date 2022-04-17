На Франківщині пройшли контрдиверсійні вчення СБУ

17:10 19 липня Київ, Україна

Служба безпеки України провела контрдиверсійні вчення в Івано-Франківській області, спецпризначенці знешкодили «зловмисників», які планували підірвати об'єкт аеродрому.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ



Завданням умовних зловмисників, серед іншого, було вчинення «теракту» в одній з міськрад на території регіону. Навчання проводили в умовах, максимально наближених до реальних.



За легендою тренувань, три групи «диверсантів» порізно прибули в Україну для здійснення «підривів» оборонного об'єкта та органу місцевого самоврядування. Для виконання завдань спільники «бойовиків» облаштували на території Прикарпаття склади зі зброєю та вибухівкою, а також з українським військовим спорядженням для маскування «під своїх».





Співробітники СБУ викрили дві групи «зловмисників» на підступах до аеродрому і в райцентрі, де вони планували теракт в міськраді. Третю групу спецпризначенці знешкодили на території військового аеродрому.

У навчаннях брали участь підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції. Крім того, до організації проведення навчання були залучені ветерани АТО/ООС.



За оцінками координаційної групи, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.