Надія, оптимізм та тривога: ключові емоції українців під час повномасштабної війни

08:03 16 вересня Київ, Україна

Надія, оптимізм та тривога є трьома ключовими емоціями українців як на особистісному, так і на рівні держави, йдеться у дослідженні Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи».





Також громадяни України часто відчувають розгубленість, впевненість, страх, інтерес та безвихідь.

Розгубленість українці частіше відчувають, розмірковуючи про власне майбутнє (19%), ніж коли думають про майбутнє України (9%). І, навпаки, майбутнє держави викликає в українців більше впевненості, ніж власне.



«Молодь (18–29 років) оптимістичніше і впевненіше дивиться на майбутнє України, ніж люди віком від 60 років», – зазначають соціологи. Почуття надії на майбутнє держави у них однаково сильне.

Крім того, українці стали частіше відчувати оптимізм, впевненість та надію порівняно з 2021 роком. Водночас відчуття тривоги та страху збереглися майже на тому ж рівні, що й було минулого року.



Соцопитування проводилося з 5 по 12 серпня 2022 року на територіях України, де не ведуться бойові дії. Метод опитування – віч-на-віч.