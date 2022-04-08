Над "тихим" Запоріжжям силами ППО було збито три крилаті ракети

12:42 07 квітня Київ, Україна

За місяць навіть до сирен тривоги, що постійно лунають, людина звикає. А коли поряд не чутно розривів снарядів, бігати в укриття здається зайвим та стомлюючим. Але влада "тихого" Запоріжжя наполегливо просить городян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У ніч проти 7 квітня українські військовослужбовці збили над Запоріжжям три крилаті ракети. Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.



"Вчорашній вечір і сьогоднішній ранок були неспокійними. Часто й довго звучали сирени. У різних районах міста люди чули вибухи. Річ в тому, що цієї ночі добре попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, вони знищили три крилаті ракети над містом. Тому панікувати не потрібно", - сказав він у відеозверненні.



Він нагадав про те, що "сирени звучать не просто так". Куртєв попросив запорожців при повідомленні про повітряну небезпеку йти у безпечне місце.



У Львівській області ЗСУ збили дві ракети - голова ОВА.



Нагадаємо, 19 березня в результаті обстрілу передмістя Запоріжжя російськими загарбниками загинуло дев'ятеро людей, ще 17 людей отримали поранення і п'ятьох - травмовано.