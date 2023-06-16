Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призупинила ліцензії компаній на окупованих територіях України

17:20 01 червня Київ, Україна

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призупинила ліцензії компаній, зареєстрованих на окупованих територіях України. Рішення було ухвалено на засіданні Нацради 1 червня та спрямоване на забезпечення дотримання правового порядку у сфері медіа.



За інформацією, буде припинено ліцензії 48 компаній, і найближчим часом перелік цих компаній буде опубліковано на офіційному сайті Нацради. У зв'язку з цим член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що компанії, які бажають продовжувати мовлення після деокупації територій, мають звернутися до регулятора для відновлення дії своїх ліцензій.



Продовження ліцензій здійснюватиметься з урахуванням часу, на який вони були припинені, а також часу, необхідного для відновлення мовлення. Крім того, Нацрада ухвалила рішення про анулювання дозволів на тимчасове мовлення на територіях, де йдуть активні бойові дії, а також на окупованих територіях.



Остаточний перелік компаній, яких торкнеться це рішення, буде опубліковано на сайті Нацради, проте Максим Онопрієнко вже зазначив, що список стосується Луганської та Херсонської областей. Нацрада вживає цих заходів з метою підтримки правових принципів та забезпечення нормального функціонування медіасередовища в Україні.