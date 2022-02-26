Українець імплантував собі під шкіру 8 чіпів і потрапив в Нацреєстр рекордів

06:59 27 травень Київ, Україна

Український Нацреєстр рекордів зареєстрував найбільш чипованого українця. Ним став Павло Кльоц, який імплантував в своє тіло вісім чіпів.

За допомогою чіпів Павло зможе виконувати будь-які дії, наприклад, заводити автомобіль, відкривати сейф, оплачувати покупки або проходити через турнікет і відкривати домофон.



Тобто, він може використовувати власне тіло замість ключа або магнітної картки.



Як зазначає рекордсмен, функції електронних пристроїв можна змінювати, а також легко діставати з-під шкіри. Металодетектори на чіпи не реагують, тому що вони дуже маленькі і поміщаються в шприц. Процедура чіпування відбувається через укол.

Відомо, що вартість одного гаджета близько ста доларів. Кльоц використовував пристрої, зроблені в США. Всі вони розташовані на його руках.



За словами Павла, в Україні налічується близько десяти чипованих людей.