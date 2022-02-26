Українець імплантував собі під шкіру 8 чіпів і потрапив в Нацреєстр рекордів

Український Нацреєстр рекордів зареєстрував найбільш чипованого українця. Ним став Павло Кльоц, який імплантував в своє тіло вісім чіпів.
За допомогою чіпів Павло зможе виконувати будь-які дії, наприклад, заводити автомобіль, відкривати сейф, оплачувати покупки або проходити через турнікет і відкривати домофон.
Тобто, він може використовувати власне тіло замість ключа або магнітної картки.
Тобто, він може використовувати власне тіло замість ключа або магнітної картки.
Як зазначає рекордсмен, функції електронних пристроїв можна змінювати, а також легко діставати з-під шкіри. Металодетектори на чіпи не реагують, тому що вони дуже маленькі і поміщаються в шприц. Процедура чіпування відбувається через укол.
Відомо, що вартість одного гаджета близько ста доларів. Кльоц використовував пристрої, зроблені в США. Всі вони розташовані на його руках.
За словами Павла, в Україні налічується близько десяти чипованих людей.
За словами Павла, в Україні налічується близько десяти чипованих людей.
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