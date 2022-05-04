Нацполіція запустила «гарячу лінію» для пошуку зниклих та загиблих у війні

11:36 03 травня Київ, Україна

Національна поліція запустила номер гарячої лінії з пошуку зниклих або загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За номером 0800 21 21 51 можна отримати інформацію про процедуру розшуку рідних або знайомих. Дзвінки безкоштовні та приймаються цілодобово.
Раніше Нацполіція відкрила цілодобову «гарячу лінію» для родичів загиблих, на якій давали консультації щодо похорону. Ось її номер: 0894201867.

Нацполіція просить використати гарячі лінії за призначенням. З інших питань звертайтесь за номерами поліції регіону, які можна знайти тут.

Також в Україні працює чат-бот для пошуку зниклих родичів під назвою «Знайди рідних».