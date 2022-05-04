Нацполіція запустила «гарячу лінію» для пошуку зниклих та загиблих у війні

11:36 03 травня Київ, Україна

Національна поліція запустила номер гарячої лінії з пошуку зниклих або загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.



За номером 0800 21 21 51 можна отримати інформацію про процедуру розшуку рідних або знайомих. Дзвінки безкоштовні та приймаються цілодобово.

Раніше Нацполіція відкрила цілодобову «гарячу лінію» для родичів загиблих, на якій давали консультації щодо похорону. Ось її номер: 0894201867.