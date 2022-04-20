Нацполіція України запустила чат-бот для пошуку дітей @poshukditei_bot

Основне завдання чат-бота - спрощення процедури подання інформації про дитину, яка зникла безвісти та/або зв'язок з якою відсутній, до органів поліції.
Інформація, яка надійде до зазначеної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена співробітниками поліції у найкоротші терміни з вживанням відповідних заходів відповідно до законодавства.
Додатковий спосіб зв'язку було запроваджено через вторгнення військ росії на територію України та проведення ними жорстких заходів геноциду українського народу, зокрема, щодо дітей.
Станом на 19 квітня внаслідок агресії рф загинуло 205 дітей, постраждало – 367 дітей.
Інформація, яка надійде до зазначеної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена співробітниками поліції у найкоротші терміни з вживанням відповідних заходів відповідно до законодавства.
Додатковий спосіб зв'язку було запроваджено через вторгнення військ росії на територію України та проведення ними жорстких заходів геноциду українського народу, зокрема, щодо дітей.
Станом на 19 квітня внаслідок агресії рф загинуло 205 дітей, постраждало – 367 дітей.
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