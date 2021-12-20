Нацполіція поповнила свій автопарк сотнею новеньких Renault Duster

11:20 06 квітень Київ, Україна

Автопарк Нацполіції поповнений сотнею новеньких Renault Duster, вартістю 565 тис. грн кожен.



Згідно з угодою від 5 квітня 2021 року, текст якої оприлюднений на порталі ProZorro, за результатами тендеру Департамент управління майном домовився з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" про закупівлю 100 білих легкових автомобілів спеціального призначення типу універсал на базі Renault Duster по 565 тис. грн кожен.



Крім того, згідно з інформацією з порталу ProZorro, Нацполіція має намір закупити ще 70 легкових автомобілів спецпризначення типу седан оціночною вартістю 38,2 млн грн, а також 300 легкових автомобілів спецпризначення типу універсал (кросовер) оціночною вартістю 168,5 млн грн, 50 автомобілів спецпризначення для перевезення дев'яти осіб, взятих під варту, оціночною вартістю 92,5 млн грн, 10 автомобілів спецпризначення для перевезення трьох осіб, взятих під варту, оціночною вартістю 10,4 млн грн, 5 автомобілів спецпризначення підвищеної прохідності типу пікап оціночною вартістю 4,4 млн грн, 7 легкових автомобілів спецпризначення типу універсал оціночною вартістю 3,8 млн грн, 8 автомобілів спецпризначення на базі вантажно-пасажирських мініфургонів оціночною вартістю 15,6 млн грн.