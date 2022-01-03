Нацполіція на час новорічних свят посилить контроль на дорогах

10:25 03 січень Київ, Україна

На період новорічних свят уряд вирішив посилити контроль на дорогах, щоб мінімізувати ризики транспортних пригод.



Зокрема, йдеться про ретельну перевірку водіїв, особливо тих, хто перебуває у підозрілому стані. Правоохоронні органи чергують на вулицях країни та намагаються не допускати водіння у нетверезому стані.



На цей момент вже були випадки затримання водіїв із показниками алкоголю в крові, що перевищують норму.

Про це розповів голова Національної поліції: «п'яних водіїв виявляли та не допускали до машин». Він також додав, що співробітники правопорядку доручили провести безпечний супровід організованих груп дітей.



Він зазначив, що «всі профілактичні заходи спрямовані на недопущення дорожньо-транспортних пригод та запобігання травмуванню та загибелі людей».



Слід також зазначити, що й погода в Україні зараз є вкрай нестабільною, через що на цей момент обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на трасах Кіровоградської, Запорізької та Миколаївської областей.



З іншого боку, синоптики прогнозують помірну погоду аж до Різдва Христового. Сильних морозів не очікується.