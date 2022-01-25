Нацвідбір Євробачення-2022 назвав імена українських претендентів на участь

08:02 25 січень Київ, Україна

Стали відомими імена головних претендентів фіналу Національного відбору Євробачення. 12 лютого відбудеться останній та остаточний конкурс, де журі вирішать, хто з українських артистів представить країну на міжнародному пісенному змаганні «Євробачення-2022» у Турині.



Alina Pash

Аліна Паш відома неординарним виконанням, найчастіше у жанрі реп. Тим часом прославилася завдяки спільним проєктам із гуртом «Гарячий шоколад», виступах у бек-вокалі «СКАЙ» та Ірини Білик. У 2017 році стала випускницею магістратури Київської академії естрадного та циркового мистецтва.



Cloudless

Електронний попрок-гурт, який прославився завдяки хіту «Між світами», який звучить як саундтрек до популярного молодіжного серіалу України – «Школа». У складі колективу Олександр Ковачов, Віктор Жуков, Юрій Каналош.



KALUSH Orchestra

Це проєкт, започаткований групою KALUSH, який колектив вирішив створити наприкінці 2021 року. Фішка проєкту – виконання реп-треків під фольклорні мотиви та подання української автентики.



LAUD

LAUD – сценічний псевдонім Влада Каращука. Будучи ще юним, він брав участь у різноманітних пісенних конкурсах. Закінчив Київський інститут музики імені Глієра за напрямком – естрадний вокал. Став фіналістом «Голосу країни» у 2016 році під наставництвом Івана Дорна.



Michael Soul

Михайло Сосунов пішов стопами батьків, які зв'язали своє життя з музикою. Родом із Білорусії. Брав участь у кількох конкурсах, часто представляв композиції, написані ним самим.



Our Atlantiс

Українська інді-поп-група, яка прославилася завдяки окремим пісням, що доносять до слухачів екзистенційні питання та проблеми з навколишнім середовищем. Учасники кількох конкурсів. Перша україномовна пісня з'явилася у 2019 році.



ROXOLANA

Роксолана Сирота приїхала до столиці зі Львова. Спочатку стала актрисою популярного українського серіалу, а у 2019 році взяла участь у конкурсі «Голос країни». У 2021 році зайнялася артпроєктом, об'єднавши в ньому сучасність та класичну українську поезію.



WELLBOY

Молодий чоловік зі справжнім ім'ям Антон народився у невеликому селі Грунь у родині музикантів. Відучився на режисера естради і згодом вирішив підкорити українську сцену, почавши презентувати свій вокальний талант на різноманітних конкурсах, у тому числі й на Х-факторі.