Національна рада з питань телебачення і радіомомлення отримала право перевіряти суб'єкти медіа

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення відновила проведення перевірок суб'єктів у сфері медіа.
Цю інформацію пресслужба регулятора офіційно повідомила 15 червня.
Цю інформацію пресслужба регулятора офіційно повідомила 15 червня.
Таке рішення надає регулятору можливість активно контролювати та перевіряти діяльність медіасуб'єктів.
Проведення перевірок сприятиме підтримці відповідності їхньої діяльності законодавчим нормам та нормам етики, забезпечуючи належний рівень якості інформації та захист інтересів суспільства.
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