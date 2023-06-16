Національна рада з питань телебачення і радіомомлення отримала право перевіряти суб'єкти медіа

18:11 15 червня Київ, Україна

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення відновила проведення перевірок суб'єктів у сфері медіа.



Цю інформацію пресслужба регулятора офіційно повідомила 15 червня.

"Нацрада отримала право знову проводити перевірки суб'єктів у медіасфері. Нові зміни, внесені урядом 13 червня до постанови, дозволяють припинити заходи державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану. Із цього моменту регулятор повертається до здійснення своїх законодавчих обов'язків", - зазначили представники Національної ради.



Таке рішення надає регулятору можливість активно контролювати та перевіряти діяльність медіасуб'єктів.



Проведення перевірок сприятиме підтримці відповідності їхньої діяльності законодавчим нормам та нормам етики, забезпечуючи належний рівень якості інформації та захист інтересів суспільства.