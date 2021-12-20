Національний музей Революції випустив відеоролик до Дня Гідності та Свободи

Національний музей Революції Гідності запустив ролик "Вільні творити майбутнє", в якому організатори хочуть показати, що треба йти вперед, у майбутнє.

Революція Гідності – подія, яка назавжди залишиться в історії України, як найважливіша та героїчна, і про яку українці завжди повинні пам'ятати. Вона дала українцям можливість вирішити самим, якою завтра має бути Україна. Революція Гідності стала частиною становлення нової історії України, де українці зуміли відстояти на Майдані свої права та свободу.

"Революція Гідності - видатна та героїчна сторінка нашого недавнього минулого. Але найважливіше, про що маємо пам'ятати і що усвідомлювати — це те, що вона дала українцям можливість самим вирішувати, якою буде Україна завтра і куди вона прямує", — зазначили ініціатори відеоролика у Фейсбук. Вони додали, що на Майдані українці відстояли основні цивільні права та свободу, які кожному дозволяють самореалізацію відповідно до його прагнень.

Довідка. «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності» – майбутній меморіально-музейний комплекс, присвячений подіям Революції Гідності. (Вікіпедія)