Національний центр Довженка опублікував список зі 100 кращих українських фільмів

70 кінокритиків брали участь в опитуванні Національного центру Довженка для побудови рейтингу 100 кращих фільмів України. Сформований рейтинг містить стрічки всіх часів, включаючи період радянської України.
10 кращих фільмів за версією експертів розподілили місця так:
- «Тіні забутих предків» (1964) Сергія Параджанова
- «Земля» (1930) Олександра Довженка
- «Людина з кіноапаратом» (1930) Дзиги Вертова
- «Плем'я» (2014 року) Мирослава Слабошпицького
- «Камінний хрест» (1968) Леоніда Осики
- «Астенічний синдром» (1989) Кіри Муратової
- «Польоти уві сні і наяву» (1982) Романа Балаяна
- «Білий птах з чорною ознакою» (1970) Юрія Іллєнка
- «Довгі проводи» (1971), Кіри Муратової
- «Вавилон ХХ» (1979), Івана Миколайчука.
Найдавнішим фільмом, який увійшов в топ-100, стала стрічка «Ордер на арешт» (58 місце) Георгія Тасіна, яку відзняли в 1926 році.
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