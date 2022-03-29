Національний центр Довженка опублікував список зі 100 кращих українських фільмів

15:00 04 липня Київ, Україна

70 кінокритиків брали участь в опитуванні Національного центру Довженка для побудови рейтингу 100 кращих фільмів України. Сформований рейтинг містить стрічки всіх часів, включаючи період радянської України.

«Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом більше ніж ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом» - зазначив керівник кіноархіву «Довженко-Центр», координатор проєкту.

10 кращих фільмів за версією експертів розподілили місця так:

  • «Тіні забутих предків» (1964) Сергія Параджанова
  • «Земля» (1930) Олександра Довженка
  • «Людина з кіноапаратом» (1930) Дзиги Вертова
  • «Плем'я» (2014 року) Мирослава Слабошпицького
  • «Камінний хрест» (1968) Леоніда Осики
  • «Астенічний синдром» (1989) Кіри Муратової
  • «Польоти уві сні і наяву» (1982) Романа Балаяна
  • «Білий птах з чорною ознакою» (1970) Юрія Іллєнка
  • «Довгі проводи» (1971), Кіри Муратової
  • «Вавилон ХХ» (1979), Івана Миколайчука.

Найдавнішим фільмом, який увійшов в топ-100, стала стрічка «Ордер на арешт» (58 місце) Георгія Тасіна, яку відзняли в 1926 році.