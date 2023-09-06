Національний банк України випустив пам'ятну монету на честь військової розвідки

19:17 06 вересня Київ, Україна

Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену військовій розвідці країни та її ролі у захисті національних інтересів. Про це оголошено 5 вересня через прес-службу регулятора.



На презентації нової монети були присутні голова Національного банку України Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.



На аверсі монети, на матовому фоні, розміщено емблему Головного управління розвідки. На реверсі монети навколо центральної частини знаходиться напис "ВІЙСЬКОВА РОЗВЕДКА УКРАЇНИ", а також латинське гасло військових розвідників "SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS" (Мудрий пануватиме над зірками). У центрі реверсу - зображення сови, що персоніфікує розвідку, що пронизує мечем контури території агресора (на лезі меча зображено тризуб).



Пам'ятну монету "Військова розвідка України" можна придбати з 6 вересня через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України. Крім того, монети будуть доступні для придбання через банки-дистриб'ютори, включаючи УКРГАЗБАНК, РАДАБАНК, ТАСКОМБАНК та ПриватБанк.



Номінал цієї монети складає 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу, і планується випустити до 75 000 екземплярів. Гурт монети має рифлену поверхню.