Національна філармонія України: у Києві 3 грудня відбудеться відкриття 17-го Міжнародного фестивалю гітарної музики

У Національній філармонії України відбудеться 17-й Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ-2021», який триватиме до 5 грудня 2021 року. На фестивалі виступатимуть відомі гітаристи Франції, Італії, Іспанії.
Про це повідомляє Національна філармонія України на своїй сторінці у Фейсбук.
У Філармонії Міжнародний фестиваль гітарної музики є однією з найочікуваніших подій 2021 року. На сцені гратимуть віртуози гітарного виконання Габріель Б'янко (Франція), Мігель Трапага (Іспанія), Альберто Мезірка (Італія).
Відкриття Міжнародного фестивалю гітарної музики відбудеться 3 грудня. Разом із Київським камерним оркестром виступить французький гітарист Габріель Б'янко. Буде звучати музика Йоганна Себастьяна Баха, Антуана де Лоє, Антоніо Хосе та Вільяма Уолтона.
На другий день Міжнародного фестивалю, 4 грудня, іспанський гітарист-віртуоз Мігель Трапага виступить сольно. Буде звучати музика гітаристів ХІХ і ХХ століть - Діонісіо Агуадо, Федеріко Морено-Торроби, Хоакіна Туріни, Мануеля де Фальї, Агустіна Барріоса.
Закриття Міжнародного фестивалю гітарної музики «Київ-2021» відбудеться 5 грудня. Разом із Академічним симфонічним оркестром Національної філармонії України під керівництвом Ігоря Палкіна виступатимуть Андрій Остапенко, Мігель Трапага (Іспанія), Альберто Мезірка (Італія). У їхньому виконанні звучатимуть твори Максимо Дієго Пухоля, Хоакіна Відре Родріго, Маріо Кастельнуово-Тедеско, Анджело Джилардіно.
Під час концерту проходитиме онлайн-трансляція, щоб можна було насолодитися вишуканою класикою у неперевершеному її виконанні.
Під час концерту проходитиме онлайн-трансляція, щоб можна було насолодитися вишуканою класикою у неперевершеному її виконанні.
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