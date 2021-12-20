Національна філармонія України: у Києві 3 грудня відбудеться відкриття 17-го Міжнародного фестивалю гітарної музики

18:20 30 листопад Київ, Україна

У Національній філармонії України відбудеться 17-й Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ-2021», який триватиме до 5 грудня 2021 року. На фестивалі виступатимуть відомі гітаристи Франції, Італії, Іспанії.

Про це повідомляє Національна філармонія України на своїй сторінці у Фейсбук.

У Філармонії Міжнародний фестиваль гітарної музики є однією з найочікуваніших подій 2021 року. На сцені гратимуть віртуози гітарного виконання Габріель Б'янко (Франція), Мігель Трапага (Іспанія), Альберто Мезірка (Італія).

Відкриття Міжнародного фестивалю гітарної музики відбудеться 3 грудня . Разом із Київським камерним оркестром виступить французький гітарист Габріель Б'янко. Буде звучати музика Йоганна Себастьяна Баха, Антуана де Лоє, Антоніо Хосе та Вільяма Уолтона.

На другий день Міжнародного фестивалю, 4 грудня , іспанський гітарист-віртуоз Мігель Трапага виступить сольно. Буде звучати музика гітаристів ХІХ і ХХ століть - Діонісіо Агуадо, Федеріко Морено-Торроби, Хоакіна Туріни, Мануеля де Фальї, Агустіна Барріоса.