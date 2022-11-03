Розпочався процес відбору ДНК-матеріалів серед мешканців Ізюму для ідентифікації загиблих

2 листопада в Ізюмі розпочала роботу передана урядом Франції мобільна лабораторія для відбору ДНК-матеріалів у осіб, чиї родичі зникли безвісти або поховані на території Ізюмського району.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
На місці працюють експерти Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та слідчі нацполіції Харківської області.
Сьогодні біологічні матеріали здали 16 людей.
Сьогодні біологічні матеріали здали 16 людей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі