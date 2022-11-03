Розпочався процес відбору ДНК-матеріалів серед мешканців Ізюму для ідентифікації загиблих

14:40 03 листопада Київ, Україна

2 листопада в Ізюмі розпочала роботу передана урядом Франції мобільна лабораторія для відбору ДНК-матеріалів у осіб, чиї родичі зникли безвісти або поховані на території Ізюмського району.



Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Відбір ДНК-матеріалів дозволить ідентифікувати загиблу особу на будь-якій частині території України, згідно з даними, внесеними до Єдиної державної бази ДНК. Спільними зусиллями ми зможемо ідентифікувати загиблих від рук російської армії", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють експерти Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та слідчі нацполіції Харківської області.



Сьогодні біологічні матеріали здали 16 людей.