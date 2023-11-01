Розпочався підготовчий етап евакуації українців із Сектору Газа – представник МЗС України

На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектору Газа через КПП "Рафах" Міністерство закордонних справ України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців.
Про це вранці 1 листопада повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, зараз:
За його словами, зараз:
- Актуалізовано список охочих поїхати. Нині їх 358 осіб. Це переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв'язок.
- Відправлено офіційний запит причетним сторонам для надання дозволів на виїзд з палестинського анклаву та транзиту по єгипетській території. Чекаємо на узгодження.
- Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів.
- Заброньовано необхідний транспорт.
Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Газа для допомоги українським громадянам на місці.
Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектору Газа здійснюватиметься в алфавітному порядку, згідно з їхнім громадянством.
Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектору Газа здійснюватиметься в алфавітному порядку, згідно з їхнім громадянством.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі