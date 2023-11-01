Розпочався підготовчий етап евакуації українців із Сектору Газа – представник МЗС України

11:32 01 листопада Київ, Україна

На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектору Газа через КПП "Рафах" Міністерство закордонних справ України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців.

Про це вранці 1 листопада повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



За його словами, зараз:

Актуалізовано список охочих поїхати. Нині їх 358 осіб. Це переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв'язок.

Відправлено офіційний запит причетним сторонам для надання дозволів на виїзд з палестинського анклаву та транзиту по єгипетській території. Чекаємо на узгодження.

Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів.

Заброньовано необхідний транспорт.

Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Газа для допомоги українським громадянам на місці.

Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектору Газа здійснюватиметься в алфавітному порядку, згідно з їхнім громадянством.