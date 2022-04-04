Почалися ремонтні роботи автодороги до Шацьких озер

15:43 09 листопада Київ, Україна

В рамках проєкту "Велике будівництво" розпочато ремонтні роботи дороги, що веде до озера Світязь і Шацьких озер.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору

"Стартували ремонтні роботи на 9 кілометрах автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/. Саме ця дорога веде до всіх відомих Шацьких озер, а також до найбільшої та найглибшої в Україні водойми природного походження - озера Світязь", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протяжність першої ділянки, яку оновлять - 9 км. Техніка працює в межах селища Шацьк, рухаючись в бік українсько-білоруського кордону. Проводяться роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття, згодом тут буде влаштовано два шари асфальтобетонної суміші та проведено комплекс робіт по організації дорожнього руху. На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7 830 - км 16 + 830) рух транспорту здійснюється по черзі однією зі смуг руху.