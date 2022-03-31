Почав роботу чат-бот для охочих евакуюватися

В Україні створено чат-бот для евакуації населення.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.
«В Україні запрацював телеграм чат-бот @Evacuation2022_bot та сайт підтримки (https://evacuation2022.com/) для людей, які бажають евакуюватися із зон бойових дій або отримати екстрену допомогу. Вчора, в день анонсу можливостей системи вже надійшло понад 600 звернень від громадян», - наголосив заступник голови МВС.
Ігор Бондаренко також зазначив, що протягом кількох днів буде надано новий сервіс отримання довідки про несудимість дистанційно, зокрема, за кордоном.
"Довідка формуватиметься в електронному вигляді, на ній буде розміщено спеціальний QR-код для перевірки достовірності документа", - сказав заступник міністра.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.
«В Україні запрацював телеграм чат-бот @Evacuation2022_bot та сайт підтримки (https://evacuation2022.com/) для людей, які бажають евакуюватися із зон бойових дій або отримати екстрену допомогу. Вчора, в день анонсу можливостей системи вже надійшло понад 600 звернень від громадян», - наголосив заступник голови МВС.
Ігор Бондаренко також зазначив, що протягом кількох днів буде надано новий сервіс отримання довідки про несудимість дистанційно, зокрема, за кордоном.
"Довідка формуватиметься в електронному вигляді, на ній буде розміщено спеціальний QR-код для перевірки достовірності документа", - сказав заступник міністра.
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