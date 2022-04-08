Нацгвардія взяла Чорнобильську АЕС під охорону

На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України та взяли об'єкт під свою охорону.
Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС у Facebook.
"Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Також ЧАЕС зазначає, що ключовими завданнями підприємства є:
- перевірка ЗСУ безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури;
- перевірка радіаційного стану приміщень та об'єктів станції, де знаходилися окупаційні війська рф, які, за даними ЧАЕС, повністю нехтували правилами радіаційної безпеки;
- ротація персоналу зміни, що знаходиться на майданчику.
Також керівництво ЧАЕС наголосило, що дуже важливо провести ротацію персоналу зміни. Це 46 добровольців-працівників, які вирушили на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин від початку окупації станції.
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