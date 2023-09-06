Нацбанк випустив пам'ятну монету до Дня військової розвідки

10:41 06 вересня Київ, Україна

До Дня військової розвідки, який відзначається 7 вересня, Нацбанк випустив пам'ятну монету. На аверсі зобразили емблему ГУР , а на реверсі – гасло військових розвідників латиницею «Мудрий пануватиме над зірками», а також розмістили зображення сови, що пронизує мечем абриси території росії на тлі земної кулі.

Монета має номінал 5 гривень, її виготовили із нейзильберу. За дизайн відповідала Тетяна Балута, а скульптором став Володимир Дем'яненко.

Монету було випущено тиражем до 75 000 штук. Придбати її можна відсьогодні, 6 вересня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку, а також у відділеннях банків-дистриб'юторів (Приватбанк, Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк).