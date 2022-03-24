Нова монета із серії "Видатні особистості України"

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов" із серії "Видатні особистості України".
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Двогривневу монету із серії "Видатні особистості України" присвятили вченому, громадському діячеві, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Ромоданову.
Вона виконана з нейзильберу і вийде тиражем у 30 тисяч штук.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Двогривневу монету із серії "Видатні особистості України" присвятили вченому, громадському діячеві, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Ромоданову.
Вона виконана з нейзильберу і вийде тиражем у 30 тисяч штук.
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