Нова монета із серії "Видатні особистості України"

10:42 02 листопада Київ, Україна

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов" із серії "Видатні особистості України".



Про це повідомила пресслужба НБУ.



Двогривневу монету із серії "Видатні особистості України" присвятили вченому, громадському діячеві, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Ромоданову.



Вона виконана з нейзильберу і вийде тиражем у 30 тисяч штук.

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