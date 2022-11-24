Нацбанк разом із банками вживають заходів для безперервності роботи системи за відсутності електрики

15:31 24 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба НБУ.



Зазначається, що банківська система, незважаючи на війну, працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу та громадянам. Нацбанк разом із банками впроваджують план заходів, які забезпечать безперервність роботи банківської системи в умовах тривалої відсутності електропостачання.Про це повідомляє пресслужба НБУ.Зазначається, що банківська система, незважаючи на війну, працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу та громадянам.



"Банки ефективно застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності та регулярно оновлюють їх, враховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику відповідно до вимог Положення про організацію системи управління ризиками у банках України та банківських групах", - йдеться у повідомленні.



У НБУ додають, що перебувають у постійному діалозі з банками, здійснює оцінку поточної ситуації щодо наявних та потенційних ризиків, щоб своєчасно реагувати необхідними інструментами.



"У перші місяці активних бойових дій для безперервної діяльності банківської інфраструктури важливими були два фактори: резервування потужностей центрів обробки даних (ЦОД), які забезпечують функціонування банківських систем та клієнтських додатків, наявність резервних каналів зв'язку; забезпечення інкасації відділень банків та торгових підприємств в умовах зростання попиту на готівку.



Ці напрацювання стали у нагоді і зараз", - розповіли в регуляторі.