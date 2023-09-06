Нацбанк прогнозує зростання зарплат в Україні вже цього року

13:18 08 серпня Київ, Україна

Національний банк України дає оптимістичний прогноз щодо зростання заробітних плат українців уже цього року. На наступні 2024 та 2025 роки зарплати зростуть ще більше.

За прогнозами НБУ, які він зробив в інфляційному звіті за липень, середня номінальна зарплата в Україні цього року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%. Наступного року номінальна зарплата зросте на 16,1%, реальна – на 5,2%. 2025 р. номінальна на 12,8%, реальна – на 5,4%.

В аналізі йдеться також про те, що, як і раніше, вагому підтримку доходам населення надають соціальні виплати з бюджету та індексація пенсій.

У НБУ вважають, що найближчим часом багато підприємств будуть змушені враховувати конкуренцію міжнародного ринку праці та підвищувати зарплати для кваліфікованих працівників, яким стало легше влаштуватися за кордоном.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охрименка, є ще один фактор, який сприятиме зростанню заробітних плат. Податкова добре затиснула бізнес і тепер він більше став платити зарплату по-білому. Підприємці почали боятися перевірок і припинили шахрайство з нарахуванням заробітних плат – конверти, які були дуже популярні рік тому, йдуть у минуле. Тому економіка України, незважаючи на війну, працює і працює нормально.

Ще однією гарною новиною є те, що в Міністерстві економіки України було розроблено стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 р. Її незабаром має ухвалити уряд.

Як зазначають у Мінекономіки, в Україні за останні сім років різниця між зарплатами чоловіків та жінок скоротилася на 7,4%. Так, за інформацією Державної служби статистики України, у 2021 р. у жінок у середньому зарплата була на 18,6% меншою, ніж у чоловіків. Для порівняння, у 2015 р. цей показник становив 26%.

За інформацією кадрового порталу Work.ua, найбільші зарплати, як і раніше, пропонують у столиці України – в середньому тут можна заробити 20 тис. грн. Друге місце, де в середньому пропонують 17,5 тис. грн, займає Дніпро. На третьому місці – Львів.

Водночас у Сумах люди заробляють найнижчі зарплати – у середньому 12,5 тис. грн.