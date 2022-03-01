Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарних цілей

19:54 01 березень Київ, Україна

Национальный банк открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии

Счет будет использоваться для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за границы. Министерство соцполитики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны.

«Российская агрессия оставила тысячи украинцев без жилья, денег, одежды, еды и других элементарных вещей. Однако Украина и мир не покидают их наедине со своим горем – финансовая поддержка активно поступает как от граждан нашего государства, так и из-за границы. Чтобы упорядочить поступления средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, Национальный банк открыл Минсоцполитики счет, аккумулировавший благотворительные взносы на социальные нужды в военное время. В отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей Вооруженных Сил Украины, средства с этого счета будут расходоваться для помощи гражданам, наиболее страдающим войной с Россией», – отметил Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Вырученные на этот счет средства будут направляться Министерством социальной политики на: