Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарних цілей

Национальный банк открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии
Счет будет использоваться для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за границы. Министерство соцполитики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны.
Об этом сообщает и публикует номера счетов пресс-служба Нацбанка Украины.
Вырученные на этот счет средства будут направляться Министерством социальной политики на:
- удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства;
- обеспечение их одеждой и обувью;
- предоставление лекарств и медицинских препаратов;
- обеспечение населения товарами первой необходимости,
- предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі