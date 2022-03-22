Нацбанк змінив правила зняття готівки з рахунків та виведення грошей за кордон

06:53 22 березня Київ, Україна

По-перше, збільшено щоденний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків – з 30 до 100 тисяч гривень в еквіваленті.



Цей ліміт розповсюджується і на зняття валюти за кордоном – з рахунків, відкритих в українських банках.



Щодо гривні, щоденний ліміт на зняття в Україні залишається на рівні 100 тисяч.



А ось за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежене тією самою сумою – але вже на місяць. Це потрібно, щоб припиняти виведення капіталу за кордон.



Такий самий ліміт Нацбанк встановив для переказу грошей на карти фізосіб за кордоном. А також - для поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплати дорожніх чеків та покупки віртуальних активів (наприклад, криптовалюти).