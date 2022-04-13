На Житомирщині пройде свято літератури "Лесині джерела"

20:02 16 липня Київ, Україна

Міжнародне свято літератури і мистецтва «Лесині джерела», приурочене до 150-річчя Лесі Українки, традиційно пройде в Новоград-Волинському на Житомирщині.

Програму заходу опублікувала в Фейсбуці Новоград-Волинська міська рада.



У перший день свята, 23 липня, запланована екскурсія «Леся Українка - гордість Поліського краю», виставка «Образ Лесі Українки в образотворчому мистецтві», ретро-виставка «Музейна симфонія» з фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею, презентація фотографій, сувенірної та книжкової продукції «Натхнення пам'яті», відкриття пам'ятного знака «Літературно-мистецька книга родини Косачів», вечір народно-побутових танців «Звягельська ойра», вистава Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки «Цілую. Леся».



24 липня відбудуться театралізована екскурсія «Лесиними стежками», всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животок», XVI Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки, свято української народної пісні «У рідному краї й серце співає», концерт сучасних виконавців, а також встановлять всеукраїнський рекорд з одночасного читання вірша Лесі Українки найбільшою кількістю людей.



У програмі на 25 липня - презентації книг і короткометражного біографічного фільму «Дорогами Лесі», фестиваль вуличної музики «Лесин Street Fest».



У всі фестивальні дні будуть діяти святковий ярмарок, фотозони і проходити безкоштовні екскурсії по місту.



Українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка Леся Українка (справжнє ім'я - Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року в Звягелі (нинішній Новоград-Волинський).