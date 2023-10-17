На залізничних вокзалах України почали працювати пункти незламності

"Укрзалізниця" завершує підготовку до роботи взимку. На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали "пункти незламності".
Про це повідомила пресслужба УЗ.
У відомстві зазначили, що також у населені пункти, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train та забезпечити мешканців теплою їжею. Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах фактично на всіх вокзалах великих міст країни, додав голова правління УЗ Євген Лященко.
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