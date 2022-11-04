На Запорізьку АЕС прибула нова команда МАГАТЕ

08:04 04 листопада Київ, Україна

Нова команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із чотирьох осіб приїхала на Запорізьку атомну електростанцію.



Про це заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.



Він зазначив, що це друга ротація експертів після того, як делегація агенції 1 вересня відвідала ЗАЕС.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції кілька годин тому. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій серед зони бойових дій", – підкреслив Гроссі.

Наголошується, що нова команда експертів МАГАТЕ стане вже третьою на ЗАЕС за останні два місяці.