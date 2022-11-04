На Запорізьку АЕС прибула нова команда МАГАТЕ

Нова команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із чотирьох осіб приїхала на Запорізьку атомну електростанцію.
Про це заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.
Він зазначив, що це друга ротація експертів після того, як делегація агенції 1 вересня відвідала ЗАЕС.
Про це заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.
Він зазначив, що це друга ротація експертів після того, як делегація агенції 1 вересня відвідала ЗАЕС.
Наголошується, що нова команда експертів МАГАТЕ стане вже третьою на ЗАЕС за останні два місяці.
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