На Запоріжжі "неблагонадійних громадян" окупанти "видворюють в Україну" - ЗМІ

Призначені росією "влада" Запорізької області почали висилати "неблагонадійних громадян" на територію, контрольовану Україною. Про це повідомляє видання РИА Новости.
"Неблагонадійних" доставили до найближчого блокпосту. Там кожному було зачитано "звинувачення", після чого людей у пішому порядку відправили за лінію розмежування.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали ділянку залізничних колій, якими росіяни доставляли боєприпаси та пальне з Криму.
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