На Запоріжжі "неблагонадійних громадян" окупанти "видворюють в Україну" - ЗМІ

Призначені росією "влада" Запорізької області почали висилати "неблагонадійних громадян" на територію, контрольовану Україною. Про це повідомляє видання РИА Новости.

"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу у школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із "ВДА"", - йдеться у повідомленні.

"Неблагонадійних" доставили до найближчого блокпосту. Там кожному було зачитано "звинувачення", після чого людей у пішому порядку відправили за лінію розмежування.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали ділянку залізничних колій, якими росіяни доставляли боєприпаси та пальне з Криму.