На Західну Україну прийшла дощова осінь

07:57 30 жовтня Київ, Україна

Українські синоптики прогнозують незначне зниження температури повітря, а також хмарність з проясненнями на більшій частині країни.



У західних, східних областях і більшості північних областей вдень місцями пройде невеликий дощ. Вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, а на високогір'ї - з мокрим снігом. На решті території без опадів.



Вночі та вранці в Україні, крім західних областей, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



Вночі температура повітря 5-10 градусів тепла. Вдень обіцяють до + 9-14 градусів. Вдень у південній частині повітря прогріється до +17 градусів. Вночі опуститься до 10 вище нуля. У Карпатах протягом доби від 0 до 5 градусів тепла.



У Києві синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 10-12 градусів.