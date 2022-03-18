На закупівлю нових трамваїв для Дніпра і Кривого Рогу Кабмін виділив 1,2 млрд гривень

11:00 17 червня Київ, Україна

У багатьох містах України трамвайний парк безнадійно застарів. З метою оновлення рухомого складу Кабінет Міністрів України виділив з Дорожнього фонду держбюджету 1,2 мільярда гривень субвенцій на придбання нових трамваїв для Дніпра і Кривого Рогу, де використовується рухомий склад 80-90-х років минулого століття. Про це йдеться в постанові Кабміну.

На сьогодні в Дніпрі виходять на лінії модернізовані трамваї Татра, також є в наявності вагони виробництва Татра-Південь і перевозять пасажирів близько 30 трамваїв КТМ, випущених в 90-х роках.

У Кривому Розі в основному використовуються старі вагони КТМ-5. Нові трамваї Татра-Південь в останній раз купувалися 14 років тому. Лінія швидкісного трамвая міста в основному експлуатує вагони випуску 80-х років минулого століття.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами зі Швейцарії. Глава держави зазначив, що співпраця з компанією Stadler сприятиме створенню в Україні сучасного виробництва поїздів і трамваїв.