На Закарпатті знову почнуть видобувати золото

19:36 22 жовтня Київ, Україна

Мужіївський золоторудник - єдине підприємство на всій території України, запаси золота якого підтверджені. Уряд України прийняв рішення відновити його роботу і поповнити коштом цього бюджет країни.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.



"Золотий рудник з підтвердженими запасами золота в с.Мужієво дозволяє Україні мати статус золотодобувної країни", - йдеться в повідомленні.



За словами очільника Закарпаття Олексія Петрова, початок роботи підприємства - це, перш за все, надходження додаткових інвестицій в бюджет громади і створення нових робочих місць. Зараз на фабриці працюють більше ніж 30 осіб.



Останній раз підприємство запускали в 2005 році, воно збанкрутувало, тому будь-які виробничі процеси там не відбувалися.



На підприємстві спочатку будуть переробляти руду, яка залишилася від видобутку золота за попередні роки роботи. Вона досі зберігається на території фабрики.



Проєкт має не стільки ділову, скільки екологічну складову. Завдяки йому в області сподіваються позбутися небезпечних відвалів, яких практично 130 тис. тонн, і які створюють проблему екологічній системі регіону.



Підприємство буде переробляти 500 тисяч тонн руди на рік і буде платити більше як 250 млн гривень податків.



"Металу з нашої продукції буде досить для виробництва 300 000 акумуляторів на рік і дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку", - повідомляє Брайан Севедж, генеральний директор компанії Avellana Gold.